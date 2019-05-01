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13:18 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 игроками

ТАСС, 1 мая. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 игроками. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

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В связи с истечением срока контрактов клуб покинули защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрём, Данил Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, Райан Стоа и Йонас Энлунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона КХЛ «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии со счетом 0−4.

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