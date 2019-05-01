Клуб КХЛ «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 игроками
ТАСС, 1 мая. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 игроками. Об этом в среду сообщает
ТАСС, 1 мая. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» не стал продлевать контракты с 14 игроками. Об этом в среду сообщает
В связи с истечением срока контрактов клуб покинули защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрём, Данил Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, Райан Стоа и Йонас Энлунд.
В регулярном чемпионате прошедшего сезона КХЛ «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в