Клуб КХЛ «Динамо» подпишет новый контракт с вратарем Бочаровым

Отмечается, что срок нового соглашения с 23-летним голкипером будет объявлен после 16 мая.

Бочаров выступает за «Динамо» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 43 игры (пять из них в плей-офф), в которых одержал 21 победу.