Клуб КХЛ «Динамо» подпишет новый контракт с вратарем Бочаровым
ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» достиг договоренности о подписании нового контракта с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом в среду сообщает
ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» достиг договоренности о подписании нового контракта с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом в среду сообщает
Отмечается, что срок нового соглашения с 23-летним голкипером будет объявлен после 16 мая.
Бочаров выступает за «Динамо» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 43 игры (пять из них в плей-офф), в которых одержал 21 победу.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде