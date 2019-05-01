Текущие события
Хоккей. Европа
16:00
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
29«Арсенал» разгромил «Спартак» и рвется в Лигу Европы
13:27 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Динамо» подпишет новый контракт с вратарем Бочаровым

ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» достиг договоренности о подписании нового контракта с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Отмечается, что срок нового соглашения с 23-летним голкипером будет объявлен после 16 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бочаров выступает за «Динамо» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 43 игры (пять из них в плей-офф), в которых одержал 21 победу.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский «Йокерит» (счет в серии 4−2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1−4).

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Футболист «Зенита» признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Ковальчук намерен доказать, что достоин большего, чем 4-е звено
Контракт разорван? «Краснодар» отказался от Мамаева
Место для Конора есть: когда Хабиб завершит карьеру
«Ювентус» предложил Икарди зарплату € 8,5 млн в год
Подлый удар игрока «Бостона» попал на видео
Тен Хаг: «Аякс» добился блестящего результата
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь