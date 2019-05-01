«Барыс» объявил о продлении контрактов с натурализованными россиянами
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с молодыми казахстанскими игроками Дмитрием Шевченко и Алексеем Маклюковым.
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с молодыми казахстанскими игроками Дмитрием Шевченко и Алексеем Маклюковым.
Оба хоккеиста пополнили состав «Барыса» в 2017-м году. В текущем сезоне игроки сменили гражданство и выступают за сборную Казахстана на чемпионате мира. Новые двусторонние соглашения рассчитаны на два года — до 30 апреля 2021 года.
29 хоккеистов «Барыса» вышли на рынок свободных агентов.
В минувшем сезоне КХЛ Шевченко стал одним из трех игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в
Алексей Маклюков провел в сезоне КХЛ 73 игры — у него 16 (3+13) очков. Это лучший показатель в карьере защитника, играющего в Лиге с 2016-го года. Кроме того, показатель полезности Маклюкова составил «+22».