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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о продлении контрактов с натурализованными россиянами

Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с молодыми казахстанскими игроками Дмитрием Шевченко и Алексеем Маклюковым.

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Оба хоккеиста пополнили состав «Барыса» в 2017-м году. В текущем сезоне игроки сменили гражданство и выступают за сборную Казахстана на чемпионате мира. Новые двусторонние соглашения рассчитаны на два года — до 30 апреля 2021 года.

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29 хоккеистов «Барыса» вышли на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне КХЛ Шевченко стал одним из трех игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в плей-офф. Дмитрий набрал 13 (7+6) очков в регулярном первенстве и еще три (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина.

Алексей Маклюков провел в сезоне КХЛ 73 игры — у него 16 (3+13) очков. Это лучший показатель в карьере защитника, играющего в Лиге с 2016-го года. Кроме того, показатель полезности Маклюкова составил «+22».

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