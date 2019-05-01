«Барыс» объявил о продлении контрактов с натурализованными россиянами

Оба хоккеиста пополнили состав «Барыса» в 2017-м году. В текущем сезоне игроки сменили гражданство и выступают за сборную Казахстана на чемпионате мира. Новые двусторонние соглашения рассчитаны на два года — до 30 апреля 2021 года.

29 хоккеистов «Барыса» вышли на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне КХЛ Шевченко стал одним из трех игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в плей-офф. Дмитрий набрал 13 (7+6) очков в регулярном первенстве и еще три (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина.