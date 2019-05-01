«Магнитка» подписала контракты с Козуном, Паршиным, Галузиным и Галимовым

Канадский форвард Козун в минувшем сезоне КХЛ сыграл 61 матч, в том числе 9 — в плей-офф, за ярославский «Локомотив» и набрал 47 очков (20 голов и 27 передач). Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.

Нападающий Паршин, которому в феврале исполнилось 33 года, в прошедшем сезоне отыграл в КХЛ 69 матчей (в том числе 7- в плей-офф) в составе нижегородского «Торпедо» и записал в себе актив 45 баллов (18+27). Тридцатилетний форвард Галузин, также игравший за «Торпедо», набрал 29 очков (14+15) в 59 встречах (из них 7 — в плей-офф). Оба игрока подписали двухлетние контракты.