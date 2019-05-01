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14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Магнитка» подписала контракты с Козуном, Паршиным, Галузиным и Галимовым

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контрактов с хоккеистами Брэндоном Козуном, Денисом Паршиным, Владимиром Галузиным и Станиславом Галимовым, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

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Канадский форвард Козун в минувшем сезоне КХЛ сыграл 61 матч, в том числе 9 — в плей-офф, за ярославский «Локомотив» и набрал 47 очков (20 голов и 27 передач). Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.

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Нападающий Паршин, которому в феврале исполнилось 33 года, в прошедшем сезоне отыграл в КХЛ 69 матчей (в том числе 7- в плей-офф) в составе нижегородского «Торпедо» и записал в себе актив 45 баллов (18+27). Тридцатилетний форвард Галузин, также игравший за «Торпедо», набрал 29 очков (14+15) в 59 встречах (из них 7 — в плей-офф). Оба игрока подписали двухлетние контракты.

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Вратарь Галимов в минувшем сезоне за «Торпедо» сыграл в 28 матчах «регулярки» и пропустил 67 шайб. Контракт «Металлурга» с двукратным обладателем Кубка Гагарина рассчитан на один сезон.

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