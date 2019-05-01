Хоккеист Да Коста подписал контракт с ярославским «Локомотивом»
ТАСС, 1 мая. Французский нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Французский нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает
Форвард стал первым новичком клуба по ходу межсезонья. Контракт с французским нападающим был подписан на один год.
Да Коста в сезоне-2018/19 провел 66 матчей в составе екатеринбургского «Автомобилиста». (58 — в регулярном чемпионате, 8 — в плей-офф) и набрал 51 очко (23 шайбы + 28 передач).
«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне. В