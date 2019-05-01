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14:09 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Да Коста подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

ТАСС, 1 мая. Французский нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба ярославцев.

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Форвард стал первым новичком клуба по ходу межсезонья. Контракт с французским нападающим был подписан на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да Коста в сезоне-2018/19 провел 66 матчей в составе екатеринбургского «Автомобилиста». (58 — в регулярном чемпионате, 8 — в плей-офф) и набрал 51 очко (23 шайбы + 28 передач).

«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне. В плей-офф ярославская команда обыграла «Сочи» (счет в серии 4−2), а затем уступила санкт-петербургскому СКА (1−4).

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