Хоккеист Да Коста подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Форвард стал первым новичком клуба по ходу межсезонья. Контракт с французским нападающим был подписан на один год.

Да Коста в сезоне-2018/19 провел 66 матчей в составе екатеринбургского «Автомобилиста». (58 — в регулярном чемпионате, 8 — в плей-офф) и набрал 51 очко (23 шайбы + 28 передач).