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15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бен Маршалл и Якоб Берглунд в следующем сезоне сыграют за рижское «Динамо»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты Бен Маршалл и Якоб Берглунд в следующем сезоне КХЛ сыграют за рижское «Динамо», сообщается на сайте латвийского клуба.

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27-летний шведский нападающий Берглунд в сезоне-2018/19 играл в Германии за клуб «Крефельд Пингвин». В 51 матче регулярного чемпионата Берглунд набрал 52 очка (32 шайбы + 20 передач).

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26-летний американский защитник Маршалл в минувшем сезоне стал чемпионом Словакии в составе клуба «Банска Быстрица». В 55 играх регулярного чемпионата американец набрал 51 балл (12 шайб + 39 передач).

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