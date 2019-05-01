Бен Маршалл и Якоб Берглунд в следующем сезоне сыграют за рижское «Динамо»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты Бен Маршалл и Якоб Берглунд в следующем сезоне КХЛ сыграют за рижское «Динамо», сообщается на сайте латвийского клуба.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты Бен Маршалл и Якоб Берглунд в следующем сезоне КХЛ сыграют за рижское «Динамо», сообщается на сайте латвийского клуба.
27-летний шведский нападающий Берглунд в сезоне-2018/19 играл в Германии за клуб «Крефельд Пингвин». В 51 матче регулярного чемпионата Берглунд набрал 52 очка (32 шайбы + 20 передач).
26-летний американский защитник Маршалл в минувшем сезоне стал чемпионом Словакии в составе клуба «Банска Быстрица». В 55 играх регулярного чемпионата американец набрал 51 балл (12 шайб + 39 передач).