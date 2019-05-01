ЦСКА обменял права на Ожиганова в клуб КХЛ «Ак Барс» на форварда Секача

«Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в 2018 году. В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве, “Ак Барс” же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат в КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.
По словам Якубова, «Ак Барс» получает права на защитника высокого уровня, у которого 30 июня заканчивается контракт с «Торонто».
В текущем сезоне Ожиганов провел за «Торонто» 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 7 очков (3 шайба + 4 результативные передачи). Секач провел в «Ак Барсе» три сезона и в 2018 году стал с командой обладателем Кубка Гагарина.
В завершившемся сезоне нападающий сыграл 64 матча (четыре из них в плей-офф), в которых набрал 48 (24+24) очков.