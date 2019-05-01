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15:40 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками

ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

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В связи с истечением срока контрактов клуб покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который ранее уже подписал контракт с челябинским «Трактором».

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Как ранее сообщал ТАСС, «Спартак» сделал квалификационное предложение нападающему Александру Хохлачеву.

Ранее новые соглашения с клубом заключили нападающие Робин Ганзал, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек.

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила санкт-петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2−4.

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