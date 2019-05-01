Постма подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канадский нападающий Пол Постма подписал контракт с «Металлургом», сообщается на сайте магнитогорской хоккейной команды.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Канадский нападающий Пол Постма подписал контракт с «Металлургом», сообщается на сайте магнитогорской хоккейной команды.
Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год. В сезоне-2018/19 Постма выступал в казанском «Ак Барсе», за который провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 28 очков (8 шайб и 20 результативных передач). В 4 матчах
У Постмы есть опыт игры в НХЛ, где он защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз».