Постма подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год. В сезоне-2018/19 Постма выступал в казанском «Ак Барсе», за который провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 28 очков (8 шайб и 20 результативных передач). В 4 матчах плей-офф форвард заработал 3 очка (2+1).