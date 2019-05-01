ЦСКА обменял Ермакова в «Сибирь» на денежную компенсацию
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Сибирь» договорилась о переходе защитника московского ЦСКА Андрея Ермакова в обмен на денежную компенсацию, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Сибирь» договорилась о переходе защитника московского ЦСКА Андрея Ермакова в обмен на денежную компенсацию, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.
Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ Ермаков сыграл 9 матчей. Защитник уже выступал в «Сибири» в сезоне-2017/18.
Также Ермаков защищал цвета нижегородского «Торпедо», московского «Спартака» и петербургского СКА.