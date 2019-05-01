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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обменял Ермакова в «Сибирь» на денежную компенсацию

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Сибирь» договорилась о переходе защитника московского ЦСКА Андрея Ермакова в обмен на денежную компенсацию, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.

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Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ Ермаков сыграл 9 матчей. Защитник уже выступал в «Сибири» в сезоне-2017/18.

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Также Ермаков защищал цвета нижегородского «Торпедо», московского «Спартака» и петербургского СКА.

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