Лучший бомбардир и снайпер чемпионата Финляндии перешел в «Сочи»

Соглашение с 24-летним шведским нападающим, ранее выступавшим за финский «КооКоо», подписано на один год. В сезоне-2018/19 Стремвалль стал лучшим бомбардиром и снайпером финской лиги, забросив 30 шайб и набирая в среднем больше одного результативного балла за игру (57 очков в 52 встречах).