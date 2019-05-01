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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата Финляндии перешел в «Сочи»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракты с лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата Финляндии Мальте Стремваллем и нападающим Ильей Крикуновым, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

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Соглашение с 24-летним шведским нападающим, ранее выступавшим за финский «КооКоо», подписано на один год. В сезоне-2018/19 Стремвалль стал лучшим бомбардиром и снайпером финской лиги, забросив 30 шайб и набирая в среднем больше одного результативного балла за игру (57 очков в 52 встречах).

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Контракт с 35-летним Крикуновым рассчитан на два года. Хоккеист последние два сезона провел в екатеринбургском «Автомобилисте», а ранее выступал за «Сочи», является лучшим ассистентом в истории «леопардов» (71 голевая передача) и делит первую строчку бомбардирского списка «Сочи», имея 113 очков.

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