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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» усилилась вратарем новокузнецкого «Металлурга»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Голкипер Рафаэль Хакимов подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В сезоне-2018/19 28-летний вратарь выступал в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецком «Металлурге». В минувшем сезоне «Кузня» с Хакимовым одержала 23 победы в 45 матчах регулярного чемпионата, голкипер 5 игр отстоял на ноль. В плей-офф он провел 4 матча, в которых его команда победила в одном, где Хакимов сохранил ворота в неприкосновенности.

В КХЛ, помимо выступавшего ранее в элите новокузнецкого «Металлурга», Хакимов защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».

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