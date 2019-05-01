«Северсталь» усилилась вратарем новокузнецкого «Металлурга»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Голкипер Рафаэль Хакимов подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Голкипер Рафаэль Хакимов подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В сезоне-2018/19 28-летний вратарь выступал в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецком «Металлурге». В минувшем сезоне «Кузня» с Хакимовым одержала 23 победы в 45 матчах регулярного чемпионата, голкипер 5 игр отстоял на ноль. В
В КХЛ, помимо выступавшего ранее в элите новокузнецкого «Металлурга», Хакимов защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».