«Северсталь» усилилась вратарем новокузнецкого «Металлурга»

В сезоне-2018/19 28-летний вратарь выступал в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецком «Металлурге». В минувшем сезоне «Кузня» с Хакимовым одержала 23 победы в 45 матчах регулярного чемпионата, голкипер 5 игр отстоял на ноль. В плей-офф он провел 4 матча, в которых его команда победила в одном, где Хакимов сохранил ворота в неприкосновенности.