Бочаров перешел из «Сочи» в «Торпедо»

О сроке контракта, подписанного с Бочаровым, клуб КХЛ не сообщает.

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Бочаров в минувшем сезоне КХЛ выступал за «Сочи», в 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков, в четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.

Поддубный является воспитанником «Торпедо».