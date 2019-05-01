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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бочаров перешел из «Сочи» в «Торпедо»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающих Станислава Бочарова и Германа Поддубного.

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О сроке контракта, подписанного с Бочаровым, клуб КХЛ не сообщает.

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Бочаров в минувшем сезоне КХЛ выступал за «Сочи», в 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков, в четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.

Поддубный является воспитанником «Торпедо».

19-летний форвард в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром канадской команды «Эри Оттерс», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио. Двустороннее соглашение (КХЛ/ВХЛ) с хоккеистом рассчитано на два сезона.

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