Бочаров перешел из «Сочи» в «Торпедо»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающих Станислава Бочарова и Германа Поддубного.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающих Станислава Бочарова и Германа Поддубного.
О сроке контракта, подписанного с Бочаровым, клуб КХЛ не сообщает.
Бочаров в минувшем сезоне КХЛ выступал за «Сочи», в 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (13+16) очков, в четырех играх
Поддубный является воспитанником «Торпедо».
19-летний форвард в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром канадской команды «Эри Оттерс», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио. Двустороннее соглашение (КХЛ/ВХЛ) с хоккеистом рассчитано на два сезона.