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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лапенков подписал новый контракт с «Северсталью»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нападающий череповецкой «Северстали» Евгений Лапенков продлил контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

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Лапенков перешел в «Северсталь» в декабре 2018 года. В минувшем сезоне он также выступал за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 34-летний хоккеист провел 38 матчей, в которых набрал 6 очков (3 шайбы + 3 передачи).

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На официальном сайте КХЛ отмечается, что односторонний контракт подписан до 30 апреля 2020 года.

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