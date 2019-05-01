Лапенков подписал новый контракт с «Северсталью»
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нападающий череповецкой «Северстали» Евгений Лапенков продлил контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нападающий череповецкой «Северстали» Евгений Лапенков продлил контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
Лапенков перешел в «Северсталь» в декабре 2018 года. В минувшем сезоне он также выступал за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 34-летний хоккеист провел 38 матчей, в которых набрал 6 очков (3 шайбы + 3 передачи).
На официальном сайте КХЛ отмечается, что односторонний контракт подписан до 30 апреля 2020 года.