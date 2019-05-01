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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» покинули шесть хоккеистов, контракт с клубом подписал Зайцев

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Шесть хоккеистов в связи истечением контрактов покинули «Адмирал», сообщается на сайте владивостокского клуба.

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В число игроков, покинувших клуб, вошли голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов.

Также «Адмирал» подписал контракт на один год с нападающим Глебом Зайцевым. В прошедшем дебютном сезоне в КХЛ Зайцев провел 46 игр и набрал 10 очков (4 шайбы и 6 результативных передач).

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Кроме того «Адмирал» сделал квалификационные предложения четырем игрокам: вратарю Никите Серебрякову, защитнику Роману Таталину, нападающим Владимиру Бутузову и Кириллу Воронину. До 31 мая хоккеисты могут получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия «Адмирала».

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