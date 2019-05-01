«Адмирал» покинули шесть хоккеистов, контракт с клубом подписал Зайцев

В число игроков, покинувших клуб, вошли голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов.

Также «Адмирал» подписал контракт на один год с нападающим Глебом Зайцевым. В прошедшем дебютном сезоне в КХЛ Зайцев провел 46 игр и набрал 10 очков (4 шайбы и 6 результативных передач).