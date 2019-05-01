Рекордсмен ХК «Спартак» Воронин попрощался с болельщиками после девяти сезонов в клубе

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду 27-летний Воронин покинул московский «Спартак», его контракт с клубом завершился 30 апреля.

На счету Воронина 293 матча в КХЛ за «Спартак» с 2009 по 2019 год, в которых он набрал 48 очков за результативность (20 шайб + 28 передач). Сезон-2014/15 игрок провел в подмосковном «Атланте». Также хоккеист принял участие в 117 встречах за молодежную команду «Спартака», а в составе молодежной сборной России Воронин выиграл чемпионат мира 2011 года. Абсолютным рекордсменом ХК «Спартак» по количеству матчей в истории является защитник Владимир Тюриков, выступавший за команду с 1980 года, на его счету 702 матча за 19 сезонов в «Спартаке», он завершил карьеру в 2004 году в возрасте 40 лет.

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«Я искренне рад, что провел девять сезонов в одном клубе, клубе с большими традициями и миллионами болельщиков по всей стране, — сказал Воронин. — Куда бы мы ни приезжали играть, везде на трибунах были люди в красно-белых цветах. Я всегда старался ценить такую поддержку, признателен всем, кто не жалел личных средств и времени для того, чтобы оказаться на выездном матче. Разумеется, годы, проведенные в “Спартаке”, навсегда останутся в моей памяти».

Хоккеист также пожелал удачи столичному клубу. «Хочу пожелать всей спартаковской семье всего самого доброго, больших побед, ярких матчей, — добавил Воронин. — Огромное спасибо всем, руководителям, тренерам, моим многочисленным партнерам, врачам, массажистам, администраторам, водителям, всем сотрудникам клуба, каждый из которых вложил частичку своего труда в мое развитие как хоккеиста».