Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов продолжат карьеру в НХЛ

В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».