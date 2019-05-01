Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов продолжат карьеру в НХЛ
Нападающие «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов отправятся в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает агент Шуми Бабаев.
Нападающие «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов отправятся в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает агент Шуми Бабаев.
В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В
23-летний Ткачёв в 53 матчах регулярки набрал 26 (5+21) очков при показателе полезности «+3». В