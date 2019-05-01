«Металлург» подписал контракт с бронзовым призером Олимпиады-2018 О’Деллом

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Соглашение рассчитано на один год. Нападающий будет выступать под 19-м номером, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба КХЛ.

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Минувший сезон 28-летний О’Делл провел в «Сочи». В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч, набрал 39 (22 голов + 17 передач) очков. В плей-офф на его счету пять игр и 2 (1+1) очка.