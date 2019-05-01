«Металлург» подписал контракт с бронзовым призером Олимпиады-2018 О’Деллом
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года нападающий сборной Канады Эрик О’Делл подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года нападающий сборной Канады Эрик О’Делл подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».
«Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Соглашение рассчитано на один год. Нападающий будет выступать под 19-м номером, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба КХЛ.
Также «Металлург» поблагодарил за работу Никиту Бобряшова, Михала Булиржа, Александра Игошева, Ииро Пакаринена, Якова Рылова, Ника Шора и Мэтта Эллисона, чьи контракты завершились. Игровой контракт Дениса Платонова также закончился, но он остается в системе «Металлурга» в должности ассистента главного тренера молодежной команды «Стальные Лисы».