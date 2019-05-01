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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» подписал контракт с бронзовым призером Олимпиады-2018 О’Деллом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года нападающий сборной Канады Эрик О’Делл подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Соглашение рассчитано на один год. Нападающий будет выступать под 19-м номером, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба КХЛ.

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Минувший сезон 28-летний О’Делл провел в «Сочи». В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч, набрал 39 (22 голов + 17 передач) очков. В плей-офф на его счету пять игр и 2 (1+1) очка.

Также «Металлург» поблагодарил за работу Никиту Бобряшова, Михала Булиржа, Александра Игошева, Ииро Пакаринена, Якова Рылова, Ника Шора и Мэтта Эллисона, чьи контракты завершились. Игровой контракт Дениса Платонова также закончился, но он остается в системе «Металлурга» в должности ассистента главного тренера молодежной команды «Стальные Лисы».

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