«Адмирал» в новом сезоне будет представлен в Юниорской хоккейной лиге

Выступать в Юниорской хоккейной лиге команда «Адмирала» начнет уже в новом сезоне. Отмечается, что в составе дальневосточной команды будут играть хоккеисты в возрасте от 16 до 18 лет, преимущественно воспитанники приморского хоккея.

«Основой коллектива станут выпускники ДЮСШ нынешнего года, однако для талантливых детей из других школ ДФО двери клуба всегда будут открыты. Юношеский коллектив станет ключевым звеном между командами ДЮСШ и МХК «Тайфун», — уточняется в сообщении.