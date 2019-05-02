Дацюку скоро стукнет 41 год, а сегодня он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?

Источник: РИА "Новости"

Главное — просто видеть Дацюка на льду

Недостатка новостей в этом отношении не наблюдается. Тут вам и отставка Билялетдинова, вероятное и, скорее всего, так и несостоявшееся, возвращение в КХЛ Вячеслава Быкова, появление в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова… Настоящая бомба под названием «Знарок в Спартаке», Секач в ЦСКА, опять же.

И на фоне всего этого как-то не то чтобы буднично, а без лишнего шума и посторонней пыли Павел Дацюк сообщил, что покидает СКА. Сказаны все полагающиеся для таких случаев слова, собраны десятки тысяч комментариев в лайков в социальных сетях, но что дальше? Где продолжит карьеру «Волшебник»?

Екатеринбургский «Автомобилист» пока отделывается максимально общими фразами — клуб, мол, не нацелены на громкие усиления, не говоря уж о конкретных фамилиях. Агент Дацюка также вещает вполне шаблонно — интерес к звездному клиенту есть в КХЛ и НХЛ, но никакой конкретики. Остается ждать не только предложений, но и решения самого игрока. Все-таки Павлу летом стукнет уже 41 год.

Здоровье в таком возрасте — первый фактор и он же определяющий дальнейшие события. Если Павел чувствует, что готов играть, то он будет играть. Вопрос — где. Для любителей хоккея этот момент не является ключевым, так как главное — это просто видеть Дацюка на льду. Он еще много может, поверьте. Хотя, в целом минувший плей-офф в составе СКА нельзя уверенно записать ему в актив, но свою посильную помощь команде он все-таки принес.

Может, сборной не хватает Дацюка?

Открою секрет, которому лет примерно сто. Павел Дацюк на льду это особенный, отдельный вид спорта. Наблюдать за ним, отключив все остальное это удивительное зрелище, которое очень трудно с чем-то сравнить. Да и не нужно сравнивать, наверное. Минимум лишних движений и максимум пользы. Удивительная молниеносность решений при кажущейся медлительности. Фантастическое умение отбирать шайбу при амплуа и статусе, которые этого, вроде бы как, и не особо требуют. Твори! А таскать рояль у нас и без тебя есть кому. Но Павел умеет на льду все. Очень хотелось бы посмотреть на него хотя бы еще один сезон, а уж потом Но сперва дожить нужно.

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Мой старинный друг как-то сказал мне: «знаешь, мне все равно, что там за Олимпиада была в прошлом году. Мне важно, что три главных трофея у него теперь есть — к двум Кубкам Стэнли добавился титул чемпион мира, и вот теперь Олимпиада. Все!».

Волшебники — они такие! Есть в них свойство притяжения к себе. Возраст, травмы — без всего этого никуда, но лично мне было бы страшно интересно посмотреть на Павла в следующем сезоне. Кстати, наша сборная зачем-то проиграла шведам — не Дацюка ли, часом, не хватило команде? Надо разобраться!