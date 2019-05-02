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17:04 (мск), источник: Prosports.kz

Два форварда «Барыса» переходят в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» договорился о подписании контрактов с канадскими форвардами столичного «Барыса» Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином. В ближайшее время об этом будет объявлено официально, сообщает Prosports.kz со ссылкой на «Бизнес-Онлайн».

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По информации источника, кандидатуры игроков предварительно обсуждались с новым главным тренером Дмитрием Квартальновым. Кормье и Фрэттин призваны заменить в «Ак Барсе» ушедших нападающих Антона Ландера и Иржи Секача, запросивших неподъемные для казанцев зарплаты.

Мэттью Фрэттин в регулярном сезоне-2018/2019 провел в составе «Барыса» 52 игры, набрав в них 39 (17 голов и 22 передачи) очков при показателе полезности «+8» и 27 минутах штрафа. На льду он находился в среднем 18 минут и 8 секунд. В минувшем плей-офф форвард в 12 играх набрал 11 (9+2) очков и получил 2 минуты штрафа, его показатель полезности составил «-3», среднее время на льду — 18 минут и 32 секунды.

Патрис Кормье в «регулярке» КХЛ сезона-2018/2019 сыграл 56 матчей, в них набрал 40 (18+22) очков, получил 101 минуту штрафного времени при показателе полезности «+21». Среднее время на льду — 17:26. В 11 матчах плей-офф Кормье набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-1» и 35 минутах штрафа. Среднее время на льду — 18:09.

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