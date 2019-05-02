Скабелка объявил об уходе канадских лидеров «Барыса»

— Сейчас все пишут о том, что Фрэттин и Кормье уходят в «Ак Барс». Это обсуждается тренерским штабом, или же сконцентрированы только на сборной?

— Мы об этом уже давно знаем. Поэтому зачем обсуждать? И все об этом уже давно знают. Что они могут перейти, — сказал Скабелка на пресс-конференции после победы сборной Казахстана над Южной Кореей (4:1) на ЧМ.

— То есть они уже ушли?

— Ну, если официальной пока нет информации, то пока нет.

— Это большая потеря для «Барыса»?