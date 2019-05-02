Скабелка объявил об уходе канадских лидеров «Барыса»
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка подтвердил, что канадские нападающие Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье покидают «Барыс» и продолжат карьеру в другом клубе.
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка подтвердил, что канадские нападающие Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье покидают «Барыс» и продолжат карьеру в другом клубе.
— Сейчас все пишут о том, что Фрэттин и Кормье уходят в «Ак Барс». Это обсуждается тренерским штабом, или же сконцентрированы только на сборной?
— Мы об этом уже давно знаем. Поэтому зачем обсуждать? И все об этом уже давно знают. Что они могут перейти, — сказал Скабелка на
— То есть они уже ушли?
— Ну, если официальной пока нет информации, то пока нет.
— Это большая потеря для «Барыса»?
— Ну, это хорошие игроки. Конечно.