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2 мая, источник: Vesti.kz

Скабелка объявил об уходе канадских лидеров «Барыса»

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка подтвердил, что канадские нападающие Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье покидают «Барыс» и продолжат карьеру в другом клубе.

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— Сейчас все пишут о том, что Фрэттин и Кормье уходят в «Ак Барс». Это обсуждается тренерским штабом, или же сконцентрированы только на сборной?

— Мы об этом уже давно знаем. Поэтому зачем обсуждать? И все об этом уже давно знают. Что они могут перейти, — сказал Скабелка на пресс-конференции после победы сборной Казахстана над Южной Кореей (4:1) на ЧМ.

— То есть они уже ушли?

— Ну, если официальной пока нет информации, то пока нет.

— Это большая потеря для «Барыса»?

— Ну, это хорошие игроки. Конечно.

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