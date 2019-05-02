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2 мая, источник: Vesti.kz

Финалист чемпионата мира с опытом игры в НХЛ стал первым новичком «Барыса»

Нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен стал хоккеистом «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.

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Казахстанский клуб и 27-летний хоккеист заключили однолетний контракт. Другие детали соглашения пока не уточняются.

В прошедшем сезоне Пакаринен дебютировал в КХЛ и в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 27 (19+8) очков в 69 матчах. До этого он играл в Северной Америке в системе «Эдмонтона» из НХЛ, а также на родине за ХИФК и «КалПу». В сильнейшей лиге мира на его счету 23 (10+13) очка в 134 матчах.

В 2014 году Пакаринен в составе сборной Финляндии дошел до финала чемпионата мира, а в начале карьеры выигрывал «бронзу» юниорского ЧМ.

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