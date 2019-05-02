Финалист чемпионата мира с опытом игры в НХЛ стал первым новичком «Барыса»
Нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен стал хоккеистом «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен стал хоккеистом «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Казахстанский клуб и 27-летний хоккеист заключили однолетний контракт. Другие детали соглашения пока не уточняются.
В прошедшем сезоне Пакаринен дебютировал в КХЛ и в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 27 (19+8) очков в 69 матчах. До этого он играл в Северной Америке в системе «Эдмонтона» из НХЛ, а также на родине за ХИФК и «КалПу». В сильнейшей лиге мира на его счету 23 (10+13) очка в 134 матчах.
В 2014 году Пакаринен в составе сборной Финляндии дошел до финала чемпионата мира, а в начале карьеры выигрывал «бронзу» юниорского ЧМ.