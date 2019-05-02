Финалист чемпионата мира с опытом игры в НХЛ стал первым новичком «Барыса»

В прошедшем сезоне Пакаринен дебютировал в КХЛ и в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 27 (19+8) очков в 69 матчах. До этого он играл в Северной Америке в системе «Эдмонтона» из НХЛ, а также на родине за ХИФК и «КалПу». В сильнейшей лиге мира на его счету 23 (10+13) очка в 134 матчах.