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2 мая, источник: БЕЛТА

Форвард ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Буйницкий может перейти в магнитогорский «Металлург»

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард ХК «Динамо-Минск» может покинуть клуб, им всерьез заинтересовался один из топ-клубов КХЛ. Такая информация размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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«Нападающий минского “Динамо” Дмитрий Буйницкий может сменить клубную прописку. К форварду проявляет серьезный интерес магнитогорский “Металлург”. Клуб сделал хоккеисту внушительное контрактное предложение», — проинформировали в федерации.

Сейчас Дмитрий Буйницкий находится в статусе «ограниченно свободный агент». По истечении срока действия контракта он получил квалификационное предложение от минского «Динамо». Согласно правовому регламенту КХЛ, другой клуб может перебить его, что и сделал магнитогорский «Металлург». Теперь, чтобы сохранить спортивные права на хоккеиста, до 31 мая минскому «Динамо» нужно как минимум повторить контрактное предложение «Магнитки».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей (12:37 в среднем на льду) в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приема и 9 заблокированных бросков.

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