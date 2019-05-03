ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова

«Хочу поблагодарить всех болельщиков “Ак Барса” за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба — за совместную работу, это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в “Ак Барс”, доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками, с “Ак Барсом” меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед» — сказал Свитов.