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11:43 (мск), источник: ТАСС

ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова

ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Свитов покидает казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс», проведя в команде шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

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«Хочу поблагодарить всех болельщиков “Ак Барса” за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба — за совместную работу, это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в “Ак Барс”, доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками, с “Ак Барсом” меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед» — сказал Свитов.

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Форвард перешел в «Ак Барс» в 2013 году. В составе казанского клуба Свитов провел 333 матча, в которых набрал 114 очков (51 гол + 63 результативные передачи). С 2014 года он являлся капитаном команды. В сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф со счетом 0−4 будущему финалисту омскому «Авангарду».

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