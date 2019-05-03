Бывший хоккеист «Ак Барса» Свитов продолжит карьеру в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Свитова, который выступал за клуб из Казани с 2013 года. В составе этой команды в сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне Свитов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (1 шайба + 7 передач) очков. Также на его счету две игры в плей-офф.

«Предложения есть, карьеру заканчивать он не собирается. Речь, естественно, идет о КХЛ, о Восточной конференции. Команды, безусловно, амбициозные», — сказал Николаев.