Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия3
Чехия2
Хоккей. НХЛ
4.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. Европа
4.05
Россия
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
12Звезды НХЛ против сборной России на ЧМ
19Легендарная карьера Икера Касильяса
11:54 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Ак Барса» Свитов продолжит карьеру в КХЛ

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший нападающий и капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов имеет несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не собирается завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего форварда Юрий Николаев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Свитова, который выступал за клуб из Казани с 2013 года. В составе этой команды в сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Гагарина.

Читайте также
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова

В прошедшем сезоне Свитов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (1 шайба + 7 передач) очков. Также на его счету две игры в плей-офф.

«Предложения есть, карьеру заканчивать он не собирается. Речь, естественно, идет о КХЛ, о Восточной конференции. Команды, безусловно, амбициозные», — сказал Николаев.

Большую часть карьеры Свитов провел в омском «Авангарде» (1999−2002, 2005−2006, 2007−2010). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Тампу» (2002−2003) и «Коламбус» (2004). После возвращения из-за океана и ухода из «Авангарда» он с 2010 по 2013 год защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. Является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды
«Фенербахче» хочет подписать игрока «Динамо»
Брошенная Кацалаповым: трагедия карьеры Ильиных
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Президент «Барселоны»: Месси с нами навсегда
Дацюк улетел в США после ухода из СКА
«Енисей» принимает «Анжи» в матче аутсайдеров РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь