Хоккеист Вишневский на год продлил контракт со «Спартаком»

Отмечается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В декабре 2018 года Вишневский перешел в «Спартак» из московского «Динамо», за которое выступал с 2012 года. В составе «Динамо» Вишневский дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

В текущем сезоне Вишневский сыграл за «Спартак» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отдал три результативные передачи. В плей-офф 29-летний защитник провел шесть встреч и отметился одним голевым пасом.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции и вышел в плей-офф, где уступил в серии первого раунда петербургскому СКА со счетом 2−4.