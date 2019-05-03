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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА поблагодарил голкипера Шестеркина за игру и пожелал удачи в НХЛ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский СКА на своем официальном сайте поблагодарил голкипера Игоря Шестеркина за игру в команде и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт 23-летнего вратаря со СКА завершился 30 апреля. В пятницу Шестеркин подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

Шестеркин выступал в СКА с сезона 2014/15, в составе клуба стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина, также голкипер является победителем Олимпийских игр в Пхенчхане. В составе СКА Шестеркин провел 124 матча, одержал 87 побед, в среднем отражал 93.5% бросков при коэффициенте надежности 1.63, на счету вратаря 26 сухих встреч.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Игоря за игру в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за то, какие условия сейчас созданы в Петербурге для игр и тренировок: в академии СКА отлично выстроена работа с вратарями и с молодёжью в целом. Спасибо всем тренерам, с которыми мы работали на протяжении этих пять лет, спасибо партнерам, без которых не было бы всех этих побед и достижений», — цитирует Шестеркина сайт петербургского клуба.

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