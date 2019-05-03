СКА поблагодарил голкипера Шестеркина за игру и пожелал удачи в НХЛ

Шестеркин выступал в СКА с сезона 2014/15, в составе клуба стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина, также голкипер является победителем Олимпийских игр в Пхенчхане. В составе СКА Шестеркин провел 124 матча, одержал 87 побед, в среднем отражал 93.5% бросков при коэффициенте надежности 1.63, на счету вратаря 26 сухих встреч.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за то, какие условия сейчас созданы в Петербурге для игр и тренировок: в академии СКА отлично выстроена работа с вратарями и с молодёжью в целом. Спасибо всем тренерам, с которыми мы работали на протяжении этих пять лет, спасибо партнерам, без которых не было бы всех этих побед и достижений», — цитирует Шестеркина сайт петербургского клуба.