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11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михаил Кравец стал главным тренером «Витязя»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Михаил Кравец назначен главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь», сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Срок контракта с 55-летним специалистом не называется.

Одним из его помощников станет Игорь Ефимов. В команде остаются Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и оба тренера вратарей Андрей Малков и Симо Вехвилайнен.

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