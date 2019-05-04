Михаил Кравец стал главным тренером «Витязя»
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Михаил Кравец назначен главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь», сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Михаил Кравец назначен главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь», сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
Срок контракта с 55-летним специалистом не называется.
Одним из его помощников станет Игорь Ефимов. В команде остаются Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и оба тренера вратарей Андрей Малков и Симо Вехвилайнен.