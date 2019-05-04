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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Локомотива» Петри Контиолой

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» подписал контракт с экс-нападающим ярославского «Локомотива» Петри Контиолой, сообщается на сайте финской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контиола выступал за «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов. В прошлом сезоне 34-летний нападающий провел 41 матч и набрал 21 очко (9 шайб+12 передач). Также в КХЛ финн выступал за челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Соглашение Контиолы с «Йокеритом» рассчитано на один сезон.

Кроме Контиолы «Йокерит» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим китайского «Куньлуня» Вели-Матти Савинайненом. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. В прошлом сезоне Савинайнен провел за «Куньлунь» 33 матча и набрал 18 (9+9) очков. Помимо «Куньлуня» финский нападающий выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и ханты-мансийскую «Югру».

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