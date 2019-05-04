«Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Локомотива» Петри Контиолой
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» подписал контракт с
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» подписал контракт с
Контиола выступал за «Локомотив» на протяжении пяти последних сезонов. В прошлом сезоне 34-летний нападающий провел 41 матч и набрал 21 очко (9 шайб+12 передач). Также в КХЛ финн выступал за челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Соглашение Контиолы с «Йокеритом» рассчитано на один сезон.
Кроме Контиолы «Йокерит» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим китайского «Куньлуня»