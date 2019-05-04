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20:20 (мск), источник: Прессбол

Андрей Сидоренко: Минское «Динамо»? Я уволился оттуда

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение своей команды от казахстанцев (2:3 ОТ), передает из Нур-Султана корреспондент «ПБ» Сергей Малышко.

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Источник: РИА "Новости"

Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьев дебютировал, и Сушко. Но в тоже время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Даже венгры, которых мы выиграли 3:1, сказали: наш лучший матч на турнире был против вас. Раньше было как: нужно сыграть один матч и выиграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.

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Мы упустили момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых. Все смотрели на результат и не переживали за будущее.

Вы про какую команду говорите?

Про Беларусь. Про какую еще?

Может, про «Динамо».

Не знаю, не могу ничего про «Динамо» сказать. Я уволился уже оттуда.

Контракт Андрея Сидоренко с минским «Динамо» истек 30 апреля.

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