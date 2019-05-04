Андрей Сидоренко: Минское «Динамо»? Я уволился оттуда

Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьев дебютировал, и Сушко. Но в тоже время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Даже венгры, которых мы выиграли 3:1, сказали: наш лучший матч на турнире был против вас. Раньше было как: нужно сыграть один матч и выиграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.