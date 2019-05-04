Андрей Сидоренко: Минское «Динамо»? Я уволился оттуда
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение своей команды от казахстанцев (2:3 ОТ), передает из
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение своей команды от казахстанцев (2:3 ОТ), передает из
Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьев дебютировал, и Сушко. Но в тоже время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Даже венгры, которых мы выиграли 3:1, сказали: наш лучший матч на турнире был против вас. Раньше было как: нужно сыграть один матч и выиграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.
Мы упустили момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых. Все смотрели на результат и не переживали за будущее.
Вы про какую команду говорите?
Про Беларусь. Про какую еще?
Может, про «Динамо».
Не знаю, не могу ничего про «Динамо» сказать. Я уволился уже оттуда.
Контракт Андрея Сидоренко с минским «Динамо» истек 30 апреля.