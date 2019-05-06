Терещенко перешел из «Салавата Юлаева» в «Трактор»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в КХЛ Терещенко выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ 27-летний защитник провел 433 матча, в которых набрал 71 очко (23 шайбы + 48 передач).

Кроме того, в результате обмена «Трактор» получил вратаря Ивана Федотова и права на форварда Максима Летунова, который в настоящий момент находится в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В обратном направлении проследовал защитник Никита Жульдиков, в минувшем сезоне выступавший за «Челмет» в ВХЛ.