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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Терещенко перешел из «Салавата Юлаева» в «Трактор»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Защитник Сергей Терещенко в результате обмена перешел из уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» в «Трактор», сообщается на сайте челябинской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в КХЛ Терещенко выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ 27-летний защитник провел 433 матча, в которых набрал 71 очко (23 шайбы + 48 передач).

Кроме того, в результате обмена «Трактор» получил вратаря Ивана Федотова и права на форварда Максима Летунова, который в настоящий момент находится в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В обратном направлении проследовал защитник Никита Жульдиков, в минувшем сезоне выступавший за «Челмет» в ВХЛ.

«Мы довольны произведенным обменом. Сергей Терещенко — праворукий защитник с мощным броском и хорошими показателями «гол+пас» и «плюс-минус». Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Добавит надежности нашей обороне. Иван Федотов — габаритный вратарь ростом за 2 метра. В 22 года уже имеет опыт игры в КХЛ. У парня большой потенциал, ждем, что он раскроется в «Тракторе», — сказал генеральный директор челябинского клуба Борис Видгоф.

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