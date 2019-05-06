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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил контракт с Хохлачевым

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил, что подписал новый контракт с лучшим бомбардиром команды двух последних сезонов Александром Хохлачевым.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что новый контракт нападающего рассчитан до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 60 матчах, в которых набрал 38 очков (18 голов + 18 результативных передач).

Также «Спартак» сообщил, что клуб пополнил форвард Илья Аркалов. Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года. В минувшем сезоне Аркалов выступал за нижнекамский «Нефтехимик» (2 гола и 2 голевые передачи в 42 матчах регулярного чемпионата).

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