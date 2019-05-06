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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нападающий Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Односторонний контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один год. Кулемин стал игроком «Динамо» осенью прошлого года, провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи). В конце января нападающий получил травму ноги в матче «регулярки» с череповецкой «Северсталью» и выбыл из строя до конца сезона. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до второго раунда, в котором со счетом 1−4 в серии уступило московскому ЦСКА.

Также на сайте КХЛ сообщается, что казахстанский нападающий Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение «Барыса» из Нур-Султана и заключил с клубом двусторонний контракт сроком на два года. 22-летний Гренц выступает за «Барыс» с 2015 года.

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