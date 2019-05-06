Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с московским «Динамо»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нападающий Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нападающий Вячеслав Кулемин подписал новый контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Односторонний контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один год. Кулемин стал игроком «Динамо» осенью прошлого года, провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи). В конце января нападающий получил травму ноги в матче «регулярки» с череповецкой «Северсталью» и выбыл из строя до конца сезона. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции, а в
Также на сайте КХЛ сообщается, что казахстанский нападающий Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение «Барыса» из