Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
5.05
Сан-Хосе Шаркс2
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. Европа
5.05
Швеция2
Финляндия1
Хоккей. Европа
5.05
Чехия1
Россия4
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитрий Калинин перешел в «Трактор»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Дмитрий Калинин перешел в «Трактор», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне защитник, являющийся выпускником хоккейной школы «Трактора», в составе московского «Спартака» в 56 матчах КХЛ забросил 3 шайбы и отдал 9 голевых передач.

Калинин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и санкт-петербургского СКА.

Также «Трактор» сообщил о подписании контракта с защитником Виталием Меньшиковым, в минувшем сезоне выступавшим в московском «Динамо» (2 гола и 4 результативные передачи в 63 матчах КХЛ).

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'
Стало известно место проведения игры между Россией и Казахстаном
Юрист: Кокорин и Мамаев выйдут на свободу до конца года
Бышовец сравнил шансы «Краснодара» и ЦСКА в Лиге чемпионов
Три хоккеиста покинули сборную России и не сыграют на ЧМ
Орлов рассказал о желании «Зенита» купить российского топ-игрока
Зидан сообщил трем игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Ряд европейских клубов намерены приобрести футболиста «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь