Дмитрий Калинин перешел в «Трактор»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Дмитрий Калинин перешел в «Трактор», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Дмитрий Калинин перешел в «Трактор», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
В минувшем сезоне защитник, являющийся выпускником хоккейной школы «Трактора», в составе московского «Спартака» в 56 матчах КХЛ забросил 3 шайбы и отдал 9 голевых передач.
Калинин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и
Также «Трактор» сообщил о подписании контракта с защитником Виталием Меньшиковым, в минувшем сезоне выступавшим в московском «Динамо» (2 гола и 4 результативные передачи в 63 матчах КХЛ).