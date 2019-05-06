Дмитрий Калинин перешел в «Трактор»

В минувшем сезоне защитник, являющийся выпускником хоккейной школы «Трактора», в составе московского «Спартака» в 56 матчах КХЛ забросил 3 шайбы и отдал 9 голевых передач.

Также «Трактор» сообщил о подписании контракта с защитником Виталием Меньшиковым, в минувшем сезоне выступавшим в московском «Динамо» (2 гола и 4 результативные передачи в 63 матчах КХЛ).