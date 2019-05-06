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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» пополнился защитниками Березиным и Беляковым

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на своем официальном сайте сообщил, что состав команды пополнили защитники Максим Березин и Федор Беляков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с Березиным, который ранее выступал за омский «Авангард», рассчитан на три года. С Беляковым который прошедший сезон закончил в составе клуба ВХЛ «Звезда», подписан двусторонний контракт, он рассчитан на один год.

Также сообщается, что в клуб вернулся вратарь Владислав Гросс, завершавший сезон в новокузнецком «Металлурге», а с защитником Никитой Азаровым и нападающим Александром Павленко продлены контракты.

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