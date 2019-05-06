Два канадца и еще четыре хоккеиста получили от «Барыса» предложения о новом контракте
Новые соглашения пока подписали только два игрока.
Новые соглашения пока подписали только два игрока.
Казахстанский «Барыс» сделал предложение о продлении контракта шести
Среди них два канадских легионера — это защитник Кертис Волк и защитник Джесси Блэкер, которые отыграли в клубе один сезон. Также предложения сделаны четырем казахстанцам — вратарю Сергею Кудрявцеву и нападающим Дмитрию Гуркову, Ярославу Евдокимову и Кириллу Панюкову.
Ранее «Барыс» предложил продлить контракт молодым защитникам Валерию Орехову и Самату Данияру.
После окончания сезона «Барыс» официально объявил о продлении контрактов только с двумя хоккеистами — защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Дмитрием Шевченко.