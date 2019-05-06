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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

Два канадца и еще четыре хоккеиста получили от «Барыса» предложения о новом контракте

Новые соглашения пока подписали только два игрока.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» сделал предложение о продлении контракта шести ограниченно-свободным агентам, сообщает официальный сайт КХЛ.

Среди них два канадских легионера — это защитник Кертис Волк и защитник Джесси Блэкер, которые отыграли в клубе один сезон. Также предложения сделаны четырем казахстанцам — вратарю Сергею Кудрявцеву и нападающим Дмитрию Гуркову, Ярославу Евдокимову и Кириллу Панюкову.

Ранее «Барыс» предложил продлить контракт молодым защитникам Валерию Орехову и Самату Данияру.

После окончания сезона «Барыс» официально объявил о продлении контрактов только с двумя хоккеистами — защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Дмитрием Шевченко.

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