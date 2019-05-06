Хоккеист сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»

Соглашение рассчитано на два года и носит двухсторонний характер, то есть 22-летний Гренц может играть в КХЛ и за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана.

Взрослую карьеру Гренц начинал в системе родного «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а в 2014 году перешел в «Барыс». В прошедшем сезоне он набрал четыре (1+3) очка в 28 матчах КХЛ, а в чемпионате Казахстана забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач в матчах за «Номад».