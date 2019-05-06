Хоккеист сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»
Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение от «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение от «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Соглашение рассчитано на два года и носит двухсторонний характер, то есть 22-летний Гренц может играть в КХЛ и за
Взрослую карьеру Гренц начинал в системе родного «Торпедо» из
В КХЛ Гренц дебютировал в октября 2015 года. За четыре сезона в лиге на его счету девять (3+6) очков в 91 матче.