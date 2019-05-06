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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»

Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение от «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.

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Соглашение рассчитано на два года и носит двухсторонний характер, то есть 22-летний Гренц может играть в КХЛ и за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана.

Взрослую карьеру Гренц начинал в системе родного «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а в 2014 году перешел в «Барыс». В прошедшем сезоне он набрал четыре (1+3) очка в 28 матчах КХЛ, а в чемпионате Казахстана забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач в матчах за «Номад».

В КХЛ Гренц дебютировал в октября 2015 года. За четыре сезона в лиге на его счету девять (3+6) очков в 91 матче.

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