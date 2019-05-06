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20:58 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион мира Евгений Медведев покинул ХК «Авангард»

ТАСС, 6 мая. Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Евгений Медведев покинул команду. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Авангарда».

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Источник: РИА "Новости"

«Спасибо за игру, Евгений! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Медведев выступал за «Авангард» с 2016 года. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 36-летний Медведев провел 62 матча, набрав 30 (8 шайб + 22 передачи) очков, в плей-офф нападающий сыграл 11 матчей, отметивший одной результативной передачей. Всего за три сезона хоккеист провел за омский клуб 202 матча, набрав 93 (24+69) очка.

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В КХЛ Медведев также выступал за казанский «Ак Барс» и череповецкую «Северсталь». Всего в КХЛ он провел 624 матча, набрав 262 (61+201) очка, в НХЛ, где он выступал за «Филадельфию», на счету нападающего 12 (4+8) очков в 45 матчах.

В составе сборной России Медведев дважды становился обладателем золотых медалей чемпионатов мира (2012, 2014) и один раз выигрывал серебро мирового первенства (2015). В составе национальной команды он провел 40 матчей, набрав 19 (3+16) очков.

В прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому ЦСКА со счетом 0−4.

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