Двукратный чемпион мира Евгений Медведев покинул ХК «Авангард»
ТАСС, 6 мая. Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Евгений Медведев покинул команду. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 6 мая. Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Евгений Медведев покинул команду. Об этом в понедельник сообщила
«Спасибо за игру, Евгений! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Медведев выступал за «Авангард» с 2016 года. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 36-летний Медведев провел 62 матча, набрав 30 (8 шайб + 22 передачи) очков, в
В КХЛ Медведев также выступал за казанский «Ак Барс» и череповецкую «Северсталь». Всего в КХЛ он провел 624 матча, набрав 262 (61+201) очка, в НХЛ, где он выступал за «Филадельфию», на счету нападающего 12 (4+8) очков в 45 матчах.
В составе сборной России Медведев дважды становился обладателем золотых медалей чемпионатов мира (2012, 2014) и один раз выигрывал серебро мирового первенства (2015). В составе национальной команды он провел 40 матчей, набрав 19 (3+16) очков.
В прошедшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому ЦСКА со счетом 0−4.