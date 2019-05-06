«Барыс» подписал второго новичка в межсезонье

С 2017 года Клещенко играл за «Номад», который является фарм-клубом «Барыса». В 2018-м уроженец России получил гражданство и стал выступать за сборную Казахстана.

На домашнем чемпионате мира-2019 первого дивизиона 22-летний Клещенко набрал три (2+1) очка в пяти играх и помог команде занять первое место и вернуться в элиту.