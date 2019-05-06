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21:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал второго новичка в межсезонье

Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко стал хоккеистом «Барыса». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

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С 2017 года Клещенко играл за «Номад», который является фарм-клубом «Барыса». В 2018-м уроженец России получил гражданство и стал выступать за сборную Казахстана.

На домашнем чемпионате мира-2019 первого дивизиона 22-летний Клещенко набрал три (2+1) очка в пяти играх и помог команде занять первое место и вернуться в элиту.

Ранее «Барыс» подписал нападающего сборной Финляндии Ииро Пакаринена, который ранее играл за магнитогорский «Металлург» и «Эдмонтон» из НХЛ.

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