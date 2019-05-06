«Барыс» подписал второго новичка в межсезонье
Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко стал хоккеистом «Барыса». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко стал хоккеистом «Барыса». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
С 2017 года Клещенко играл за «Номад», который является
На домашнем чемпионате мира-2019 первого дивизиона 22-летний Клещенко набрал три (2+1) очка в пяти играх и помог команде занять первое место и вернуться в элиту.
Ранее «Барыс» подписал нападающего сборной Финляндии Ииро Пакаринена, который ранее играл за магнитогорский «Металлург» и «Эдмонтон» из НХЛ.