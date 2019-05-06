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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Из головы все выбросил»: новичок «Барыса» — о дебютных голах, соперниках и болельщиках на ЧМ-2019

Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко стал одним из первых новичков «Барыса». В беседе с корреспондентом Vesti.kz уроженец России прокомментировал свои дебютные голы за национальную команду на ЧМ-2019 и рассказал о победах для болельщиков.

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22-летний Клещенко два сезона провел в системе «Барыса», играя за фарм-клуб «Номад». В следующем розыгрыше КХЛ 194-сантиметровый защитник может попробовать себя уже в главной команде. За сборную Казахстана на ЧМ-2019 Клещенко отметился двумя голами и передачей.

— Эмоции положительные на самом деле. Готовился и настраивался на этот турнир. Забыл обо всем — просто работал. И все, больше ничего. С головы все выбросил, просто работал в каждом матче, — поделился Клещенко.

— Это первый официальный турнир в форме сборной Казахстана.

— И это большие эмоции. А игры от ножа дают большой опыт. Добавляешь в таких играх очень сильно — эмоции только положительные испытываешь, потому мы выигрываем.

— Стали одним из лучших снайперов команды.

— Я даже не смотрел на это. Вот вы мне сказали, и я об этом узнал.

— А какой матч на турнире был самым сложным?

— Против Беларуси. Самый напряженный матч.

— Задолго до окончания турнира узнали, что выиграли. Какие эмоции на последние игры были?

— Мы абстрагировались от этого. Нужно было перед своими болельщиками выходить и побеждать. Старались не думать о другом.

— Два раза не смогли обыграть Беларусь в основное время, выигрывая по ходу встречи. В чем причина?

— Равные соперники. Такие соперники и должны играть напряженно и выигрывать в одну шайбу.

Напомним, сборная Казахстана по хоккею выиграла все пять встреч на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе группы А и вышла в элиту. Главный тренер Андрей Скабелка, параллельно возглавляющий столичный «Барыс», рассказал, что сборники не из клуба КХЛ могут войти в состав команды.

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