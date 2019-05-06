«Из головы все выбросил»: новичок «Барыса» — о дебютных голах, соперниках и болельщиках на ЧМ-2019

22-летний Клещенко два сезона провел в системе «Барыса», играя за фарм-клуб «Номад». В следующем розыгрыше КХЛ 194-сантиметровый защитник может попробовать себя уже в главной команде. За сборную Казахстана на ЧМ-2019 Клещенко отметился двумя голами и передачей.
— Эмоции положительные на самом деле. Готовился и настраивался на этот турнир. Забыл обо всем — просто работал. И все, больше ничего. С головы все выбросил, просто работал в каждом матче, — поделился Клещенко.
— Это первый официальный турнир в форме сборной Казахстана.
— И это большие эмоции. А игры от ножа дают большой опыт. Добавляешь в таких играх очень сильно — эмоции только положительные испытываешь, потому мы выигрываем.
— Стали одним из лучших снайперов команды.
— Я даже не смотрел на это. Вот вы мне сказали, и я об этом узнал.
— А какой матч на турнире был самым сложным?
— Против Беларуси. Самый напряженный матч.
— Задолго до окончания турнира узнали, что выиграли. Какие эмоции на последние игры были?
— Мы абстрагировались от этого. Нужно было перед своими болельщиками выходить и побеждать. Старались не думать о другом.
— Два раза не смогли обыграть Беларусь в основное время, выигрывая по ходу встречи. В чем причина?
— Равные соперники. Такие соперники и должны играть напряженно и выигрывать в одну шайбу.
Напомним, сборная Казахстана по хоккею выиграла все пять встреч на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе группы А и вышла в элиту. Главный тренер Андрей Скабелка, параллельно возглавляющий столичный «Барыс», рассказал, что сборники не из клуба КХЛ могут войти в состав команды.