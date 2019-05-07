«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Столяровым
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Спартак» подписал контракт с форвардом Геннадием Столяровым, сообщается на сайте московской хоккейной команды.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Спартак» подписал контракт с форвардом Геннадием Столяровым, сообщается на сайте московской хоккейной команды.
Одностороннее соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ Столяров провел 59 матчей в подмосковном «Витязе», в которых набрал 15 очков (5 шайб и 10 результативных передач). В
Также Столяров выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, подмосковный ХК МВД, череповецкую «Северсталь», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс».