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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Столяровым

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Спартак» подписал контракт с форвардом Геннадием Столяровым, сообщается на сайте московской хоккейной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Одностороннее соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ Столяров провел 59 матчей в подмосковном «Витязе», в которых набрал 15 очков (5 шайб и 10 результативных передач). В плей-офф форвард сыграл четыре матча.

Также Столяров выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, подмосковный ХК МВД, череповецкую «Северсталь», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс».

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