«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Столяровым

Одностороннее соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года. В прошедшем сезоне КХЛ Столяров провел 59 матчей в подмосковном «Витязе», в которых набрал 15 очков (5 шайб и 10 результативных передач). В плей-офф форвард сыграл четыре матча.