СМИ: Игроки ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Суммарно руководство армейцев может потратить около 1,5 миллиарда рублей на премиальные для игроков. Отмечается, что сумма не учитывается под потолком зарплат. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.