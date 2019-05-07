СМИ: Игроки ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хоккеистам московского ЦСКА пообещали по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19, сообщает издание «Бизнес Online».
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хоккеистам московского ЦСКА пообещали по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19, сообщает издание «Бизнес Online».
Суммарно руководство армейцев может потратить около 1,5 миллиарда рублей на премиальные для игроков. Отмечается, что сумма не учитывается под потолком зарплат. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.
Армейцы в завершившемся сезоне КХЛ в финале