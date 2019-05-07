Джефф Плэтт подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Плэтт в минувшем сезоне КХЛ выступал за финский «Йокерит», 33-летний нападающий сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 очка (11 шайб и 13 результативных передач), в плей-офф он провел четыре игры.

Плэтт ранее защищал цвета клубов КХЛ «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Ярославль) и ЦСКА (Москва). Также у форварда есть опыт игры в НХЛ: Плэтт выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Анахайм Дакс».