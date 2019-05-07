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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джефф Плэтт подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Белорусский форвард канадского происхождения Джефф Плэтт заключил двухлетнее соглашение с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургской хоккейной команды.

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Плэтт в минувшем сезоне КХЛ выступал за финский «Йокерит», 33-летний нападающий сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 очка (11 шайб и 13 результативных передач), в плей-офф он провел четыре игры.

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Плэтт ранее защищал цвета клубов КХЛ «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Ярославль) и ЦСКА (Москва). Также у форварда есть опыт игры в НХЛ: Плэтт выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Анахайм Дакс».

Кроме того сообщается, что в «Автомобилист» вернулся защитник Николай Тимашов, который часть сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике».

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