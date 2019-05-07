КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Каждая команда по ходу регулярного чемпионата проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (всего 48 матчей). Дополнительно все команды проведут внутри своих конференций 14 матчей (7 домашних и 7 гостевых).
Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:
дивизион Боброва — «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва);.
дивизион Тарасова — «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Ярославль), «Слован» (Братислава), «Сочи», ЦСКА (Москва);.
дивизион Харламова — «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск);.
дивизион Чернышева — «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь» (Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск).