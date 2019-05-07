«Барыс» прояснил ситуацию с контрактом Даррена Дица
«Барыс» договорился с Дарреном Дицем о подписании нового контракта. Соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщила
«Барыс» договорился с Дарреном Дицем о подписании нового контракта. Соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщила
Как известно, ранее КХЛ на своем официальном сайте в таблице переходов межсезонья поставила Дица в список ушедших хоккеистов, куда в целом попали 13 игроков казахстанской команды.
Диц выступает за «Барыс» с прошлого сезона.
В этом году канадский защитник получил казахстанское гражданство, позволившее ему выступить за национальную команду на чемпионате мира (первый дивизион), который прошел с 30 апреля по 5 мая в Астане. Подопечные Андрея Скабелки завоевали золотые медали и этим самым вышли в элитный дивизион.
Отметим, что пока официально «Барыс» покинули только два хоккеиста — это канадские форварды Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, которые перешли в «Ак Барс».