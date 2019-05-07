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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прояснил ситуацию с контрактом Даррена Дица

«Барыс» договорился с Дарреном Дицем о подписании нового контракта. Соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как известно, ранее КХЛ на своем официальном сайте в таблице переходов межсезонья поставила Дица в список ушедших хоккеистов, куда в целом попали 13 игроков казахстанской команды.

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Диц выступает за «Барыс» с прошлого сезона.

В этом году канадский защитник получил казахстанское гражданство, позволившее ему выступить за национальную команду на чемпионате мира (первый дивизион), который прошел с 30 апреля по 5 мая в Астане. Подопечные Андрея Скабелки завоевали золотые медали и этим самым вышли в элитный дивизион.

Отметим, что пока официально «Барыс» покинули только два хоккеиста — это канадские форварды Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, которые перешли в «Ак Барс».

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