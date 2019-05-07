«Барыс» прояснил ситуацию с контрактом Даррена Дица

Как известно, ранее КХЛ на своем официальном сайте в таблице переходов межсезонья поставила Дица в список ушедших хоккеистов, куда в целом попали 13 игроков казахстанской команды.

В этом году канадский защитник получил казахстанское гражданство, позволившее ему выступить за национальную команду на чемпионате мира (первый дивизион), который прошел с 30 апреля по 5 мая в Астане. Подопечные Андрея Скабелки завоевали золотые медали и этим самым вышли в элитный дивизион.