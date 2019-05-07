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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» подписал защитника «Нефтехимика»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Защитник Дамир Мусин перешел из нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» в «Ак Барс», сообщается на сайте казанской команды.

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«Нефтехимик» получил за 24-летнего игрока денежную компенсацию. Мусин является воспитанником «Ак Барса» и в сезоне-2017/18 выиграл с казанской командой Кубок Гагарина.

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В прошлом сезоне Мусин провел за «Нефтехимик» 55 матчей и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).

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