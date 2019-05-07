«Ак Барс» подписал защитника «Нефтехимика»
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Защитник Дамир Мусин перешел из нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» в «Ак Барс», сообщается на сайте казанской команды.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Защитник Дамир Мусин перешел из нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» в «Ак Барс», сообщается на сайте казанской команды.
«Нефтехимик» получил за 24-летнего игрока денежную компенсацию. Мусин является воспитанником «Ак Барса» и в сезоне-2017/18 выиграл с казанской командой Кубок Гагарина.
В прошлом сезоне Мусин провел за «Нефтехимик» 55 матчей и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).