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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» подписал контракты с Линдбеком и Геноуэем

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракты с шведским вратарем Андерсом Линдбеком и канадским защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на сайте нижегородской команды.

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Бронзовый призер чемпионата мира-2010 Линдбек ранее выступал в НХЛ за «Нэшвилл», «Тампу», «Даллас», «Баффало» и «Аризону».

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Геноуэй ранее уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо», московский «Спартак», финский «Йокерит» и тольяттинскую «Ладу». Прошлый сезон защитник провел в шведской «Фрелунде». В составе сборной Канады Геноуэй выиграл бронзу Олимпиады-2018.

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