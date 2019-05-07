«Торпедо» подписал контракты с Линдбеком и Геноуэем

Бронзовый призер чемпионата мира-2010 Линдбек ранее выступал в НХЛ за «Нэшвилл», «Тампу», «Даллас», «Баффало» и «Аризону».

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Геноуэй ранее уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо», московский «Спартак», финский «Йокерит» и тольяттинскую «Ладу». Прошлый сезон защитник провел в шведской «Фрелунде». В составе сборной Канады Геноуэй выиграл бронзу Олимпиады-2018.