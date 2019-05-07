Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. Европа
5.05
Чехия1
Россия4
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
7.05
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
7.05
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
13Талисманы чемпионатов мира по хоккею
7 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Регулярные матчи с командой тестя»: Авангард предложил контракт Панарину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Омский «Авангард» предложил подписать контракт форварду «Коламбуса» Артемию Панарину, ставшему неограниченно свободным агентом в НХЛ.

Наверх

Клуб в своем Twitter опубликовал шутливое предложение, в котором перечислил основные плюсы выступления за «Авангард» для Панарина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом 2019 года истекает контракт 27-летнего хоккеиста с «Коламбусом».

В ночь с понедельника на вторник «Коламбус» проиграл шестой матч серии плей-офф «Бостону» со счетом 0:3 и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Стало известно, какие сроки запросило обвинение для Кокорина и Мамаева
Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'
«Ливерпуль» совершил чудо!
Приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву: каким он будет?
Сборная Канады пропустила пять шайб в контрольном матче перед ЧМ
Экс-вратарь «Динамо» номинирован на звание лучшего тренера АПЛ
«Аякс» — «Тоттенхэм»: 7-й финал Лиги чемпионов Амстердама?
Эмоции футболистов «Ливерпуля» и «Барселоны» после матча (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь