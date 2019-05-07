«Регулярные матчи с командой тестя»: Авангард предложил контракт Панарину

Клуб в своем Twitter опубликовал шутливое предложение, в котором перечислил основные плюсы выступления за «Авангард» для Панарина.

В ночь с понедельника на вторник «Коламбус» проиграл шестой матч серии плей-офф «Бостону» со счетом 0:3 и завершил борьбу за Кубок Стэнли.