«Регулярные матчи с командой тестя»: Авангард предложил контракт Панарину
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Омский «Авангард» предложил подписать контракт форварду «Коламбуса» Артемию Панарину, ставшему неограниченно свободным агентом в НХЛ.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Омский «Авангард» предложил подписать контракт форварду «Коламбуса» Артемию Панарину, ставшему неограниченно свободным агентом в НХЛ.
Клуб в своем Twitter опубликовал шутливое предложение, в котором перечислил основные плюсы выступления за «Авангард» для Панарина.
Летом 2019 года истекает контракт 27-летнего хоккеиста с «Коламбусом».
В ночь с понедельника на вторник «Коламбус» проиграл шестой матч серии