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7 мая, источник: Чемпионат.com

Президент ФХРБ: Уровень игроков минского «Динамо» равен Экстралиге

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением об уровне хоккеистов минского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы имеем сейчас не то что нулевой уровень… скорее, такой, где уровень игроков Экстралиги равен в плане способностей, мастерства тем белорусским хоккеистам, которые выступают в минском “Динамо”. А чтобы успешно играть в КХЛ, надо играть иначе», — передаёт слова функционера «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларуси 5».

По итогам чемпионата мира 2019 года во втором по силе дивизионе путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.

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