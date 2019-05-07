Президент ФХРБ: Уровень игроков минского «Динамо» равен Экстралиге
Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением об уровне хоккеистов минского «Динамо».
Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов поделился мнением об уровне хоккеистов минского «Динамо».
«Мы имеем сейчас не то что нулевой уровень… скорее, такой, где уровень игроков Экстралиги равен в плане способностей, мастерства тем белорусским хоккеистам, которые выступают в минском “Динамо”. А чтобы успешно играть в КХЛ, надо играть иначе», — передаёт слова функционера «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларуси 5».
По итогам чемпионата мира 2019 года во втором по силе дивизионе путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.