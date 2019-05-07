Президент ФХРБ: Уровень игроков минского «Динамо» равен Экстралиге

«Мы имеем сейчас не то что нулевой уровень… скорее, такой, где уровень игроков Экстралиги равен в плане способностей, мастерства тем белорусским хоккеистам, которые выступают в минском “Динамо”. А чтобы успешно играть в КХЛ, надо играть иначе», — передаёт слова функционера «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларуси 5».



По итогам чемпионата мира 2019 года во втором по силе дивизионе путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.